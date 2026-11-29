Lampi arancioni che scendevano lentamente verso il mare, con una scia di fumo a seguirli: è lo spettacolo che ha incuriosito e insospettito numerosi palermitani questa mattina, 29 novembre, con lo sguardo rivolto verso il golfo di Palermo. In redazione sono arrivati diversi video dei cittadini, accompagnati dalle ipotesi più disparate, dai resti di un aereo ai detriti di satelliti rientrati nell’atmosfera.

A fare chiarezza è intervenuta la Guardia Costiera, che ha escluso qualsiasi incidente o fenomeno anomalo: si trattava di razzi luminosi di segnalazione, impiegati nell’ambito di un’esercitazione organizzata dalla sezione palermitana della Lega Navale Italiana.

Cosa sono i razzi avvistati sul golfo

I dispositivi avvistati, noti anche come razzi di soccorso, rientrano tra le dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo delle imbarcazioni. Il loro utilizzo è previsto in caso di pericolo in mare, per attirare l’attenzione di altre imbarcazioni, di velivoli o dei soccorritori.

Alcuni di questi razzi integrano un piccolo paracadute che ne rallenta la caduta, mantenendo il segnale luminoso visibile a lungo e da grande distanza: una caratteristica tecnica che spiegherebbe l’effetto visto da terra, con gli oggetti che sembravano scendere lentamente, quasi fossero in fiamme, verso la superficie del mare.

Un corso di formazione sulla sicurezza in mare

L’episodio è legato al corso di sicurezza e sopravvivenza in mare organizzato dalla Lega Navale Italiana di Palermo, in programma dal 27 al 29 novembre. Tre giorni di lezioni teoriche e pratiche, riservati a un massimo di 15 persone, pensati per fornire gli strumenti necessari a gestire le emergenze durante la navigazione e le regate.

Il percorso formativo segue lo standard internazionale World Sailing OSR 6.01 e include l’uso delle zattere di salvataggio, le procedure da seguire in caso di emergenza in acqua e simulazioni di tecniche Blsd, ovvero rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore.

Ai partecipanti che completeranno il corso verranno rilasciate due certificazioni: quella World Sailing OSR 6.01, necessaria per prendere parte alle regate di categoria 1 e 2 e valida per cinque anni, e quella Blsd, con validità di due anni.