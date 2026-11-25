Un carabiniere libero dal servizio ha sventato un colpo armato ai danni di una gioielleria al centro commerciale Le Porte di Catania: alle 19,30 di oggi tre uomini incappucciati e armati di mazza hanno sfondato le vetrine del negozio, ma uno di loro è stato bloccato e ammanettato prima di riuscire a scappare.

Il carabiniere libero dal servizio blocca uno dei banditi

La banda era entrata in azione nel settore Pigno dello shopping center, mandando in frantumi le teche della gioielleria per riempire un grosso sacco di preziosi. Mentre i clienti si davano alla fuga tra i corridoi, un militare dell’Arma presente per caso nel centro commerciale ha afferrato uno dei malviventi da dietro, riuscendo a immobilizzarlo con l’aiuto di un collega, anch’egli in borghese. Gli altri due componenti della banda sono invece riusciti a dileguarsi.

Il panico generato dall’assalto ha spinto diversi clienti a lanciarsi verso le uscite. Una delle persone presenti ha contattato il 112, facendo scattare l’intervento di una Volante della Questura di Catania, essendo la zona Pigno sotto competenza della polizia. Gli agenti, giunti a supporto dei carabinieri, hanno recuperato la borsa con il bottino abbandonata a terra, poi consegnata agli investigatori dell’Arma. Il rapinatore catturato è stato condotto alla caserma dei carabinieri di Fontanarossa.

Le testimonianze dei dipendenti del centro commerciale

A raccontare i momenti di paura sono state alcune commesse dei negozi del centro commerciale. “Ho visto scappare una signora con il figlio, poi dopo sono arrivati i carabinieri che hanno fermato uno dei tre malviventi”, racconta una di loro. Un’altra dipendente, che si trovava al piano superiore, riferisce di non aver assistito direttamente ai fatti: “Quando è successo stavo lavorando e ho visto alcune persone scappare, ma essendo io al piano di sopra non so effettivamente cosa sia successo. I clienti mi hanno informata che sono entrate delle persone incappucciate”. Una terza testimone aggiunge: “Ho sentito dei boati. Ho visto gente incappucciata che metteva cose nei sacchi”.

I carabinieri stanno ora raccogliendo le testimonianze e analizzando i filmati del sistema di videosorveglianza del centro commerciale, per ricostruire con precisione la dinamica dell’assalto e formalizzare le accuse. Nel frattempo è scattata la caccia ai due complici ancora in fuga.