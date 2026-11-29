Aveva 50 anni ed era conosciuto in città per le sue attività commerciali e la passione per il ballo. È morto questa mattina nello scontro tra due auto sulla Palermo-Catania, all’altezza di Agira.

A Caltanissetta la notizia ha lasciato una scia di dolore e incredulità. Massimo Vitale era il conducente di una delle due vetture coinvolte nel tragico scontro avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A19, all’altezza di Agira. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche una donna, trasportata all’ospedale di Enna.

In città Vitale era un volto noto: negli anni aveva gestito diverse attività commerciali, tra cui un negozio di ottica. Di recente lavorava al bar dell’ospedale di Enna, dove era riuscito in poco tempo a conquistare la stima e l’affetto di colleghi e avventori.

Grande appassionato di balli caraibici, partecipava spesso alle serate danzanti, momenti in cui si concedeva spensieratezza insieme agli amici, condividendo la passione per la musica e il ballo.

Simpatia, genuinità e bontà d’animo erano i tratti che lo contraddistinguevano agli occhi di chi lo conosceva. Qualità che oggi, a fronte di una scomparsa tanto improvvisa, rendono ancora più amaro il dolore di familiari, amici e colleghi.