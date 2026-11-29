A causa di un incidente al km 139,500 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo, ad Agira, in provincia di Enna.

Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli e le cui cause sono in corso di accertamento, si registra un decesso. La vittima è Massimo Vitale, 50 anni, di Caltanissetta. La conducente dell’altra vettura è stata trasferita presso l’ospedale di Enna.

Il traffico diretto verso Palermo viene deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Agira (km 142,000) e reimmissione allo svincolo di Dittaino (km 136,400).

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.