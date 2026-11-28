Nuovo incidente mortale sulle strade siciliane: un ragazzo di 21 anni, Gabriele Governo, ha perso la vita nella serata di ieri a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi.

Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un furgone in sosta sul lato della strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il 21enne in condizioni gravissime al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Nonostante i tentativi dei sanitari, per lui non c’è stato nulla da fare.

A coordinare i rilievi sono stati gli agenti della polizia municipale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figurano la velocità eccessiva e una manovra pericolosa, che potrebbero aver causato la perdita di controllo del mezzo.