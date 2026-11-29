Bagheria non fa eccezione nel variegato panorama del lavoro irregolare nella provincia di Palermo. Lo dimostra una percentuale lampante nelle sue dimensioni: il 90% dei lavoratori controllati sono risultati “in nero”. Questa l’evidenza dei risultati dei controlli effettuati dai Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro di Palermo e della Compagnia di Bagheria unitamente al personale ispettivo dell’INPS di Palermo, nell’ambito della campagna regionale di vigilanza “Presidio del Territorio”, avviata dalla Direzione Regionale INPS della Sicilia, con il supporto dell’Arma dei Carabinieri.

Ad essere passati al setaccio sono stati: officine meccaniche, panetterie, parrucchieri e autolavaggi presenti nella cittadina. E i numeri emersi hanno destato un certo allarme.

All’interno delle undici imprese ispezionate nel corso della campagna, sono stati infatti controllati ventisei lavoratori, tra dipendenti, collaboratori e autonomi. Dei sedici lavoratori subordinati, ben quattordici stavano svolgendo la loro attività in assenza di un contratto di lavoro e di una qualsivoglia vigilanza sanitaria e formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Quattro di loro sono peraltro risultati indebitamente percettori dell’Assegno di Inclusione (misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli).

Dieci invece, i collaboratori familiari e i titolari d’azienda sottoposti a controllo, nessuno di loro è risultato iscritto alla prevista e obbligatoria “gestione autonoma” dell’INPS.

Tali riscontri hanno portato a pesanti provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di vigilanza. Per ben otto aziende è scattato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi motivi di sicurezza nei luoghi di lavoro e per lavoro nero, emesso dal personale dei Carabinieri del Gruppo Tutela Lavoro. Per un autolavaggio è stato adottato un provvedimento di sequestro preventivo, poiché mancante dell’autorizzazione agli scarichi reflui da parte delle autorità competenti. Sempre i militari dell’Arma hanno emesso nei confronti delle aziende controllate svariate prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per i “furbetti” dell’Assegno di Inclusione il personale INPS ha invece provveduto al tempestivo “blocco” dell’erogazione derivante dal beneficio previdenziale concesso per procedere in seguito al recupero degli importi indebitamente percepiti. L’Istituto previdenziale procederà anche all’iscrizione alla relativa “gestione autonoma” dei collaboratori familiari impegnati in attività lavorativa nelle aziende ispezionate. L’importo delle “multe” relative alle violazioni contestate, tra sanzioni amministrative e ammende, è di circa 230.000 euro.

Dai controlli è emersa ancora una volta, oltre all’endemica presenza del lavoro “nero” e “grigio”, quella sorta di “inconsapevole responsabilità” messa in atto da datori di lavoro negligenti sulla pelle dei propri dipendenti, esposti a rischi notevoli durante i lavori se non ben addestrati e informati sulle mansioni da svolgere e sul rispetto delle procedure di sicurezza.

Nel settore degli autolavaggi ad esempio sono presenti rischi per elettrocuzione, per agenti chimici o per rottura di parti di veicolo, scivolamenti ed esposizione a microclima umido; nei panifici permangono rischi meccanici per l’utilizzo dei macchinari, per il calore e le ustioni, per la movimentazione manuale dei carichi, per incendio o un generico rischio biologico.

Un fenomeno che gli organi di vigilanza contrastano costantemente, sensibilizzando datori di lavoro e lavoratori, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro, promuovendo e sviluppando con efficacia e continuità la cultura della dignità del lavoro e della sua fondamentale sicurezza.