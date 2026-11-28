Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 19:40 nella zona di Vita, in provincia di Trapani. L’evento sismico, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto ipocentro a una profondità di dieci chilometri.

Il movimento tellurico è stato percepito dalla popolazione anche nei comuni limitrofi di Gibellina, Calatafimi, Salemi e Santa Ninfa, pur trattandosi di un’intensità contenuta che non ha provocato danni a cose o persone.

Al momento non risultano segnalazioni di criticità alle strutture né richieste di intervento ai soccorsi. Resta comunque alta l’attenzione nell’area del Trapanese, zona a rischio sismico moderato, dove scosse di lieve entità vengono registrate periodicamente dalla rete di monitoraggio INGV.