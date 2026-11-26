Aveva solo 39 anni ed era mamma di due bambini, di 12 e 8 anni. Ekaterina Baryceva, di nazionalità russa, è morta dopo una lunga malattia affrontata con coraggio, lasciando nel dolore il marito Alessandro Vermi, titolare de Il Porticciolo, storico locale di San Leone, marina di Agrigento.

La donna aveva combattuto per diversi mesi contro una grave patologia, affrontandola — raccontano chi le è stato vicino — con dignità e una straordinaria voglia di vivere.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra San Leone e Agrigento, suscitando commozione in una comunità che conosceva bene la famiglia attraverso l’attività di ristorazione gestita dal marito sul lungomare.

Chi ha avuto modo di conoscerla la descrive come una donna di grande sensibilità, gentile e generosa, profondamente legata ai suoi affetti più cari. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza rivolti ad Alessandro Vermi e ai due figli, oltre che a tutti i familiari della donna.

I funerali si terranno domani, venerdì 27 novembre, alle 15.30, nella chiesa di San Gregorio, in contrada Cannatello. Sarà l’occasione per l’intera comunità agrigentina di stringersi attorno a una famiglia molto conosciuta in città.