Sei persone sono finite in carcere e altre quattro sono state raggiunte da misure cautelari meno severe nell’ambito di un’indagine dei carabinieri su traffico di droga ed estorsioni che ha portato allo smantellamento di sette piazze di spaccio attive tra Termini Imerese, Trabia e Campofelice di Roccella.

I destinatari dei provvedimenti

Su richiesta della Procura diretta da Angelo Vittorio Cavallo, il Gip Erina Cirincione ha disposto la custodia in carcere, nella casa circondariale di Termini Imerese, per Salvatore Scarcipino Pattarello, 28 anni, indicato dal giudice come promotore e tra i capi dell’organizzazione; Emanuele Sodaro, 26 anni; Sebastiano Napolitano, 34 anni, detto “Pè”; Salvatore Romano, 35 anni, già ai domiciliari ma che avrebbe messo a disposizione la propria abitazione per lo spaccio; Felice Cozzo, 21 anni, e Salvatore Rinaldo, 20 anni.

Misure più lievi hanno riguardato altri quattro indagati: Valerio Azzarello, 26 anni, cognato di Scarcipino Pattarello, ai domiciliari con braccialetto elettronico; obbligo di firma e permanenza in casa dalle 19 alle 7 per Ester Azzarello, 23 anni, moglie di Scarcipino Pattarello, Alessandra Intili, 31 anni, compagna di Napolitano, e Giada Selvaggio, 19 anni. In totale dieci gli indagati nell’inchiesta, coordinata dal pm Manfredi Lanza.

Dai furti di scooter alla scoperta dello spaccio

Le indagini erano partite da un filone apparentemente estraneo alla droga: una serie di furti di scooter a Termini Imerese, con richieste di denaro ai proprietari per la restituzione dei mezzi secondo il meccanismo del “cavallo di ritorno”. Gli accertamenti su uno di questi episodi avevano fatto emergere i primi indizi su un’attività di spaccio, portando i militari ad allargare il raggio delle verifiche. Decisiva era stata anche la segnalazione di un sospetto viavai di persone attorno a una palazzina di case popolari in largo Salvatore Aguglia, arrivata da due esponenti del mondo istituzionale e associativo locale. Le immagini delle telecamere installate dagli investigatori avrebbero permesso di ricostruire nel dettaglio la rete di spaccio e i ruoli dei singoli componenti.

Il giro d’affari e “l’officina della droga”

Gli inquirenti hanno ricostruito oltre 300 cessioni di cocaina, crack e hashish, anche ad alcuni minorenni, per un giro d’affari stimato in 90mila euro al mese. Due degli arrestati erano già stati fermati in flagranza lo scorso novembre, quando i militari avevano scoperto un magazzino destinato a trasformare la cocaina in crack, definito nelle carte “l’officina della droga”, sequestrando oltre 380 grammi di stupefacenti.

Il gruppo avrebbe gestito più punti di vendita mobili, spostati più volte nel tempo, individuabili anche grazie a una tenda blu esposta su un balcone come segnale per i clienti, con vendite che si protraevano dal primo pomeriggio fino a notte fonda. Contestata anche un’estorsione ai danni di un ristoratore, costretto a consegnare un mezzo di sua proprietà per saldare un debito legato all’acquisto di droga. Le indagini proseguono per individuare i canali di approvvigionamento dello stupefacente.