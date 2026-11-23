Una scia di furti ha interessato nelle ultime ore l’area metropolitana di Palermo, prendendo di mira prima un punto vendita della grande distribuzione a Carini e, a distanza di poche ore, una rivendita di tabacchi nel capoluogo siciliano. Nel primo caso una banda di malviventi è riuscita a dileguarsi con l’incasso, mentre il secondo raid è sfumato grazie ai sistemi di sicurezza dell’attività commerciale. Su entrambi gli episodi indagano ora i carabinieri, impegnati nell’analisi dei filmati registrati dalle telecamere della zona.

Il primo raid è stato messo a segno durante le ore notturne tra sabato 21 e domenica 22 novembre lungo via Francesco Crispi, a Carini. Ad agire è stato un gruppo di persone con il volto travisato, che ha preso di mira il punto vendita a marchio Conad. Per guadagnare l’accesso all’interno della struttura, i banditi hanno forzato e divelto una grata di protezione, riuscendo così a penetrare nei locali commerciali senza essere intercettati nell’immediato.

Il raid notturno nel supermercato di Carini

Una volta superate le barriere esterne, i malviventi si sono diretti con sicurezza verso i locali amministrativi del supermercato. Raggiunto un ufficio interno, hanno forzato un armadio blindato o metallico al cui interno era riposto il denaro contante dell’esercizio, impossessandosi dell’intera somma prima di far perdere le proprie tracce. L’ammontare esatto del denaro trafugato resta al momento in fase di definizione: i responsabili del punto vendita stanno effettuando i conteggi contabili per quantificare con precisione l’entità del danno economico subito.

Il buco nel muro per colpire la tabaccheria a Palermo

Il secondo episodio si è verificato invece nelle prime ore di questa mattina, lunedì 23 novembre, in viale Placido Rizzotto al civico 38, a Palermo. Nel mirino dei ladri è finita la tabaccheria D’Angelo. Anche in questa circostanza la banda — composta da individui interamente vestiti con abiti scuri — aveva pianificato l’effrazione nei dettagli, arrivando a praticare un’apertura direttamente nella parete perimetrale dell’esercizio commerciale per aprirsi un varco verso l’interno.

Il piano studiato dai malviventi si è però interrotto bruscamente poco prima di poter accedere ai locali. I ladri si sono infatti resi conto che l’attività era sorvegliata da un sistema di allarme attivo: temendo l’entrata in funzione delle sirene e il conseguente intervento immediato delle pattuglie, hanno preferito desistere e darsi alla fuga a mani vuote, lasciando incompiuto il tentativo di scasso.

Le indagini dei carabinieri e i filmati delle telecamere

In entrambi i casi sono intervenuti i militari dell’Arma dei carabinieri per effettuare i rilievi tecnici sugli accessi forzati e raccogliere le denunce dei titolari delle due attività. Gli investigatori hanno già provveduto ad acquisire i nastri e i file digitali dei rispettivi impianti di videosorveglianza, oltre a verificare la presenza di eventuali occhi elettronici installati lungo le arterie stradali adiacenti, con l’obiettivo di ricostruire i movimenti delle bande prima e dopo i due assalti e risalire all’identità dei responsabili.