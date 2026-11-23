Doveva essere la moto dei suoi sogni, quella che Dylan Vella aspettava da tempo. L’aveva tra le mani da appena qualche settimana quando, nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre, è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lungomare Federico II di Svevia, nella sua Gela. Ventisei anni, operaio trasfertista per lavoro, è morto lunedì dopo giorni di agonia in ospedale.

Cosa è successo sul lungomare

Le circostanze esatte dell’incidente restano ancora da chiarire: non è stato accertato se il giovane abbia perso il controllo della moto da solo o se nella dinamica sia stato coinvolto un altro veicolo. Quel che è certo è che Dylan è finito sull’asfalto, e le sue condizioni sono apparse disperate fin dai primi istanti.

Dal pronto soccorso al coma, fino all’ultimo aggiornamento

Trasportato al pronto soccorso, i medici gli hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale. Da lì il ricovero all’ospedale Vittorio Emanuele, dove il ventiseienne è caduto in coma. Per giorni l’attività cerebrale è stata monitorata costantemente, fino a quando i controlli non hanno più rilevato alcun segnale. È arrivato così l’accertamento del decesso.

L’appello della città: «Non mollare»

Nei giorni del ricovero, Gela si è stretta attorno a Dylan. Sui social e nei messaggi che circolavano in città tornava spesso la stessa frase, «Non mollare», mentre si moltiplicavano gli appelli e le richieste di preghiera, a cui si sono unite anche la mamma, la sorella e il cognato del ragazzo.