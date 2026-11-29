Un nuovo smash burger sbarca a Palermo. Il marchio Smashie ha inaugurato il suo 25° punto vendita in Italia all’interno del centro commerciale Forum Palermo, in via Filippo Pecoraino, segnando un ulteriore passo nella sua strategia di espansione sul territorio nazionale.

Il brand, specializzato nella preparazione di hamburger con la tecnica “smash” — che consiste nello schiacciare la carne direttamente sulla piastra rovente per ottenere una crosta dorata e croccante mantenendo l’interno morbido — rafforza così la propria presenza in Sicilia, dove conta già altri tre locali: uno a Palermo, presso il Conca d’Oro (attualmente chiuso a seguito di un incendio avvenuto alcuni mesi fa), e due in provincia di Catania, rispettivamente a Misterbianco, al Centro Sicilia, e a San Giovanni la Punta.

Un piano di crescita che non si ferma

L’apertura palermitana non rappresenta un punto d’arrivo per l’azienda, che ha già programmato nuove inaugurazioni entro la fine del 2026 e punta a un’accelerazione ancora più marcata nel 2027, anno in cui sono previsti trenta nuovi store sul territorio nazionale.

A commentare il traguardo raggiunto è Simone Silvestri, Business Unit Manager di Smashie, che ha dichiarato: «L’apertura di Palermo rappresenta una tappa importante nel percorso di crescita di Smashie e conferma la volontà di investire in piazze strategiche come quella siciliana. Il raggiungimento del 25° store testimonia la solidità del format e il lavoro che stiamo portando avanti per consolidare la presenza del brand sul mercato italiano. Ma è soprattutto un punto di partenza: per il 2027 abbiamo già pianificato 30 nuove aperture, con l’ambizione di fare di Smashie il punto di riferimento nazionale nel segmento dello smash burger».

La formula che conquista il pubblico

Nato nel 2023, il format Smashie ha costruito il proprio successo su un’offerta semplice e riconoscibile, pensata per intercettare le nuove abitudini di consumo, in particolare tra il pubblico più giovane. Oltre agli smash burger, il menu comprende patatine fritte, hot dog e milkshake, mentre le bevande vengono servite con la formula del free refill, che consente ricariche illimitate.

L’esperienza in sala è pensata per essere rapida e informale: l’ordinazione avviene tramite chioschi touch screen, un sistema digitalizzato che punta a velocizzare il servizio senza rinunciare alla semplicità d’uso.

Secondo quanto riferito dall’azienda, le nuove aperture stanno riscuotendo un buon riscontro di pubblico fin dai primi giorni, confermando l’interesse verso un modello di ristorazione che si propone come trasversale per fasce d’età ma particolarmente attento alle nuove generazioni di consumatori.