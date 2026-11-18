Siracusa, ciclista straniero muore travolto da un’auto a Santa Teresa Longarini

Un’altra vittima sulle strade del Siracusano. Un cittadino straniero è deceduto nella serata di ieri dopo essere stato investito da un’automobile nei pressi del passaggio a livello di Santa Teresa Longarini, mentre percorreva in bicicletta la strada in direzione di Cassibile.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 20, quando la bici si è trovata sulla traiettoria di una vettura condotta da un uomo di 53 anni. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti.

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Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti il personale del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno tentato ogni manovra per salvare il ciclista. Le ferite riportate nello scontro si sono però rivelate troppo gravi: ai sanitari non è rimasto che constatarne la morte.

Ora tocca alla Polizia Municipale di Siracusa, giunta sul luogo dell’incidente, ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.