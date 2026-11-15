Terrore allo Zen: “Vi ammazziamo” agli operai che montano la videosorveglianza

Nuova escalation di tensione tra le periferie di Palermo, dove nelle ultime ore si sono registrati minacce agli operai impegnati nell’installazione delle telecamere comunali allo Zen 2, roghi di cassonetti e sassaiole contro i vigili del fuoco al Cep, e un agente ferito durante i controlli a Ballarò dopo il funerale show dell’estortore Emanuele Rubino.

Allo Zen 2 le squadre tecniche incaricate di montare 66 nuove telecamere lungo il perimetro del quartiere sono state oggetto di minacce di morte riconducibili, secondo gli inquirenti, ai gruppi che gestiscono lo spaccio e i cosiddetti cavalli di ritorno. Gli operai, inviati senza scorta dalla ditta appaltatrice, hanno ricevuto i primi avvertimenti già durante i sopralluoghi in via Sandro Pertini, via Mormino, via Patti e via Brandi; le intimidazioni si sono poi intensificate non appena le vedette del quartiere hanno segnalato l’arrivo dei tecnici pronti al montaggio dei dispositivi, destinati a collegarsi direttamente con la Control room della polizia municipale.

La denuncia del Comune e la replica dell’amministrazione

Il direttore generale del Comune, Eugenio Ceglia, ha formalizzato l’accaduto in una nota inviata a prefettura e questura, denunciando le intimidazioni subite dal personale. Netta la reazione dell’assessore all’Emergenza abitativa, Fabrizio Ferrandelli, che ha seguito personalmente l’avvio dei lavori: «Che non fermeranno il nostro lavoro».

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Cassonetti incendiati e sassaiola contro i pompieri al Cep

Parallelamente, tra piazza Cellini e via Filippo Paladini, una ventina di cassonetti sono stati dati alle fiamme nella notte, non per l’accumulo di rifiuti ma, secondo quanto emerso, come innesco per un’imboscata. All’arrivo delle squadre antincendio, un gruppo di giovani a bordo di scooter elettrici ha scatenato una sassaiola contro i mezzi di soccorso, nonostante la presenza delle forze dell’ordine a protezione degli interventi. Un sasso ha mandato in frantumi il vetro di un pick-up dei vigili del fuoco. Gli investigatori non escludono che dietro l’ennesimo assalto vi sia una regia organizzata.

Agente ferito a Ballarò, controlli dopo il funerale di Rubino

Un poliziotto è rimasto ferito durante le verifiche condotte a Ballarò, a cui il sindaco Roberto Lagalla ha espresso vicinanza. I controlli erano scattati dopo i funerali, trasformatisi in un corteo di scooter e mortaretti, del pregiudicato Emanuele Rubino, 38 anni, morto in regime di detenzione domiciliare mentre scontava una condanna a 13 anni per il tentato omicidio di un cittadino gambiano, ferito con un colpo di arma da fuoco alla testa in pieno giorno in via Maqueda, e a 9 anni per estorsione ai danni di commercianti stranieri della stessa via.

Il passaggio del corteo funebre aveva imposto, secondo diverse testimonianze, l’abbassamento delle saracinesche lungo il percorso nel centro storico, circostanza che alcuni esercenti hanno negato di aver subito come imposizione. Nelle ore successive la polizia ha intensificato i controlli nell’intero quartiere: in piazza del Carmine sono stati chiusi due locali privi della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, con sanzioni complessive per oltre 22 mila euro, mentre in tre pescherie sono stati sequestrati 230 chili di pesce.