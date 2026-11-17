Un lotto di pomodoro datterino confezionato in Sicilia è stato richiamato dal Ministero della Salute per un possibile rischio microbiologico legato alla salmonella. L’avviso, pubblicato il 14 novembre sul sito del dicastero, riguarda il lotto numero 4406 commercializzato a marchio L’Ortofrutticola F S.r.l.

Il prodotto richiamato è un pomodoro fresco di categoria I, coltivato in Sicilia e confezionato in buste da 500 grammi con l’etichetta “Pomodori freschi siciliani – selezionati con amore”. Sulla confezione compare il codice a barre 8056590100820, mentre nell’avviso ministeriale non risulta indicata alcuna data di scadenza o termine minimo di conservazione.

Dove è stato prodotto il lotto richiamato

Il pomodoro datterino oggetto del richiamo è stato confezionato da Mediterranea Snc di Milanese Rosanna & C., nello stabilimento di contrada Fanello a Vittoria, in provincia di Ragusa. La commercializzazione è affidata a L’Ortofrutticola F S.r.l., con sede a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Tra le avvertenze diffuse dal Ministero si legge l’indicazione di «non comumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita».

L’assessorato regionale dell’Agricoltura è intervenuto per rassicurare cittadini e consumatori, spiegando che l’intera filiera è sotto costante e rigoroso monitoraggio e che tutte le misure di tutela previste dai protocolli sanitari sono state tempestivamente attivate. Secondo quanto precisato dall’assessorato, il provvedimento riguarda esclusivamente una specifica partita di prodotto, individuata e tracciata grazie al sistema di sorveglianza alimentare già attivo sul territorio, mentre la restante produzione ortofrutticola siciliana non risulta coinvolta.

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Convocata una riunione con le associazioni di categoria

Di fronte all’episodio, l’assessorato ha convocato con urgenza un incontro operativo con associazioni e imprese del settore. L’obiettivo dichiarato è innalzare ulteriormente la qualità e la frequenza dei controlli lungo tutta la filiera, dalla raccolta fino al confezionamento, oltre a definire nuove procedure condivise e protocolli di autocontrollo più stringenti per garantire la sicurezza microbiologica.

L’assessorato ha inoltre annunciato l’intenzione di rafforzare la collaborazione tra istituzioni, autorità sanitarie e operatori del comparto, a tutela sia della salute pubblica sia della reputazione dell’agroalimentare siciliano. Il monitoraggio della situazione proseguirà in stretto raccordo con i servizi veterinari e di igiene degli alimenti delle Asp e con il Ministero della Salute, con l’impegno a garantire trasparenza e aggiornamenti tempestivi alla cittadinanza.

Il caso richiama alla memoria quanto accaduto alcuni mesi fa, quando un lotto di pomodorino proveniente da un’azienda di Gela, nel Nisseno, era stato ritirato dal mercato per la presenza di salmonella. Quell’episodio aveva fatto scattare approfondimenti investigativi da parte di alcune procure del Nord Italia, dove il prodotto veniva commercializzato, dopo casi di malore registrati anche tra alunni di scuole, nelle relative mense.