Niko Pandetta è tornato in libertà, seppur con l’obbligo di restare ai domiciliari in comunità. A meno di una settimana dall’arresto per traffico di droga, il gip ha accolto l’istanza della difesa e disposto una misura meno restrittiva per il trapper catanese, nipote del boss Turi Cappello.

Il giudice per le indagini preliminari ha accettato la richiesta presentata dall’avvocato Riccardo Floris, consentendo a Pandetta di lasciare il carcere di Voghera, dove era stato trasferito per ragioni di sicurezza, per trasferirsi nella struttura indicata dal gip.

Dal blitz al trasferimento a Voghera

La vicenda giudiziaria del trapper era iniziata con il maxi blitz scattato nel carcere di Gazzi, a Messina, quando i carabinieri eseguirono 36 misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di stupefacenti. Pandetta era stato coinvolto in quell’operazione e, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, era stato spostato nel penitenziario di Voghera per motivi di sicurezza.

Interrogato in videoconferenza dal gip di Messina durante l’udienza di garanzia, il trapper aveva risposto a tutte le domande con l’obiettivo, come riferito dal suo legale, «di dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati».

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La difesa: «Nessun riscontro nelle accuse»

L’avvocato Floris aveva respinto con fermezza ogni addebito legato a presunti legami con la criminalità organizzata, sottolineando come il proprio assistito «non è mai stato affiliato ad alcun clan mafioso se non per convinzioni investigative».

Il legale aveva poi puntato il dito contro le dichiarazioni alla base dell’inchiesta, definendo i tre collaboratori di giustizia che hanno chiamato in causa Pandetta come persone a lui «totalmente sconosciute, le cui dichiarazioni accusatorie non trovano alcun riscontro esterno negli atti d’indagine». Su queste basi aveva chiesto «l’immediata revoca della misura in esecuzione stante la totale assenza della gravità indiziaria necessaria per legge e ritenuta la grave carenza genetica di alcuna esigenza cautelare».

Il gip ha ora parzialmente accolto le istanze della difesa, optando per una misura intermedia tra il carcere e la libertà. Resta da capire se l’inchiesta messinese porterà a ulteriori sviluppi processuali nelle prossime settimane.