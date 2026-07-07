Drammatico scontro tra moto e bici: morto un 48enne

Un motociclista di 48 anni è morto nella notte a Siracusa, in viale Epipoli, dopo essersi scontrato con una bicicletta. Il ciclista, uno straniero secondo le prime informazioni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Umberto I.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte all’altezza dell’ex centro commerciale. Secondo gli accertamenti preliminari della Polizia Municipale, entrambi i mezzi procedevano in direzione Belvedere quando è avvenuto l’impatto.

Le cause sono ancora al vaglio degli agenti, ma le prime ipotesi indicano che il motociclista avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto, finendo contro la bicicletta. Lo scontro sull’asfalto sarebbe stato violentissimo e non avrebbe lasciato scampo al 48enne.

All’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’era già più nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo confermarne il decesso.

Il ciclista coinvolto, le cui generalità non sono state ancora diffuse, è stato invece trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici lo stanno monitorando con prognosi riservata. Sulla dinamica esatta dello scontro la Polizia Municipale continua a indagare, in attesa di ricostruire con precisione le ultime fasi prima dell’impatto.