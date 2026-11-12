Blitz antimafia all’alba, 36 arresti I NOMI

Operazione dei carabinieri e della polizia penitenziaria scattata all’alba a Messina: 36 ordinanze di custodia cautelare in carcere, firmate dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Tra i destinatari anche il trapper catanese Niko Pandetta, 35 anni, nipote del boss Salvatore “Turi” Cappello.

A eseguire il provvedimento sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina insieme al Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, dopo il via libera del giudice per le indagini preliminari del tribunale messinese alla richiesta della Dda.

Le accuse: droga e telefonini in carcere

Le ipotesi di reato contestate a vario titolo comprendono l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e l’associazione per delinquere finalizzata a introdurre e far utilizzare ai detenuti dispositivi di comunicazione. Su entrambe pesano le aggravanti del metodo mafioso e del numero di partecipanti, superiore a dieci.

Nel fascicolo figurano anche il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, aggravati dall’essere avvenuti dentro un istituto penitenziario, oltre a intralcio alla giustizia, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, omissione di atti d’ufficio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

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Secondo l’ipotesi accusatoria, gli inquirenti avrebbero ricostruito un meccanismo che intrecciava lo spaccio di droga con l’ingresso clandestino di cellulari nelle carceri, sostenuto da una rete di complicità.

Pandetta, non è la prima volta

Vincenzo Pandetta, in arte Niko, è un cantante neomelodico autore dell’album “Malavita”. Il suo nome era già comparso in un’altra inchiesta: arrestato a Milano nell’ottobre 2024, sta scontando una condanna a quattro anni e cinque mesi per spaccio ed evasione. Lo scorso giugno, inoltre, un’ordinanza del gip di Catania, su richiesta della Dda etnea, lo aveva già raggiunto per un traffico di stupefacenti che avrebbe favorito due clan mafiosi.

I 36 nomi dell’inchiesta

Tra gli arrestati, provenienti soprattutto dal Messinese e dal Catanese, figurano:

Arrigo Angelo, 38 anni (Messina)

Aspri Giovanni, 25 anni (Messina)

Bonanzinga Emanuele, 20 anni (Messina)

Bonfiglio Kevin, 32 anni (Catania)

Cacciatore Gabriele, 29 anni (Siracusa)

Campanella Domenico, 41 anni (Barcellona Pozzo di Gotto)

Cariolo Mario, 37 anni (Messina)

Chiara Santo, 50 anni (Messina)

Cortese Giovanni, 52 anni (Messina)

Di Blasi Eros, 28 anni (Messina)

Di Grazia Orazio, 54 anni (Catania)

Inferrera William, 28 anni (Messina)

Jovanovic Sasa, 41 anni (Serbia)

Lo Duca Natale, 33 anni (Messina)

Maiorana Salvatore, 34 anni (Messina)

Mannino Salvatore, 36 anni (Catania)

Memeti Nebi, 29 anni (Mazara del Vallo)

Milanese Massimiliano, 45 anni (Messina)

Molonia Pippo, 31 anni (Messina)

Musolino Domenico, 47 anni (Messina)

Nicolosi Angelo, 27 anni (Catania)

Pandetta Vincenzo, 35 anni (Catania)

Papale Alessio, 28 anni (Messina)

Peritore Arnaldo, 24 anni (Gela)

Rizzo Roberto, 30 anni (Messina)

Rossano Lorenzo, 23 anni (Messina)

Rossano Santo, 39 anni (Messina)

Salanitro Carmelo, 39 anni (Catania)

Sapiente Angelo, 30 anni (Catania)

Settimo Arcangelo, 47 anni (Messina)

Sparti Eduard, 27 anni (Catania)

Surace Giuseppe, 40 anni (Messina)

Trapani Maurizio, 39 anni (Catania)

Tripodi Vincenzo, 34 anni (Messina)

Tripolone Sebastiano, 45 anni (Catania)

Zappalà Ivan, 34 anni (Catania)

L’inchiesta resta aperta: nelle prossime ore sono attesi ulteriori dettagli sulla rete che avrebbe collegato il traffico di droga al mondo del carcere.