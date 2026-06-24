Cronaca

Cade mentre attraversa la strada, muore travolto da un pullman

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un 82enne è morto all’ospedale di Siracusa in seguito alle ferite riportate in un incidente.
La polizia municipale, che indaga, sta cercando di ricostruire cosa sia accaduto, ma sembra che il pensionato stesse attraversando a piedi in corso Gelone quando sarebbe scivolato, finendo a terra.

L’autista di un pullman non si sarebbe accorto dell’uomo a terra e lo avrebbe travolto. Immediato l’intervento del 118. Le condizioni dell’82enne sono apparse subito critiche. L’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso.

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