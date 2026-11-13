Lutto nell’imprenditoria siciliana, è morto Francesco Di Maria

Lutto nel mondo dell’imprenditoria siciliana per la scomparsa improvvisa di Francesco Di Maria, figura di rilievo della Giuseppe Di Maria S.p.A., lo storico colorificio palermitano leader in Italia nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia.

La notizia è stata diffusa dalla moglie Rosanna, dalla figlia Carola, dai cugini e dall’intera azienda attraverso una nota ufficiale. “La Giuseppe Di Maria S.p.A. comunica con profondo dolore la scomparsa improvvisa di Francesco Di Maria, figlio di Giuseppe Di Maria, uno dei tre fratelli che hanno contribuito a scrivere la storia dell’azienda”, si legge nel comunicato. “Una perdita che colpisce profondamente non soltanto la famiglia, ma anche l’intera comunità aziendale, che in questo momento di grande dolore si stringe con affetto e partecipazione attorno ai suoi cari”.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

Una storia di famiglia lunga un secolo

Francesco Di Maria era parte di una delle dinastie industriali più longeve di Palermo e portava il nome del nonno fondatore, che nel 1925 diede vita al primo “Colorificio Di Maria” in via Messina Marine. Dal 1969 l’attività si trasformò in società per azioni, consolidando negli anni la propria leadership a livello nazionale sotto la guida della seconda generazione, rappresentata dai tre fratelli tra cui il padre di Francesco, Giuseppe. Proprio lo scorso anno l’azienda, nota anche per il legame storico con il territorio e per le sponsorizzazioni al Palermo Calcio, aveva festeggiato il centenario dalla fondazione.

I funerali

L’ultimo saluto a Francesco Di Maria si terrà sabato 14 novembre, alle ore 9:30, presso la Chiesa Maria SS. Regina Pacis a Palermo.