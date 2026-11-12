Scatta il blitz, in manette anche il trapper Niko Pandetta: 36 arresti

Trentasei persone finite in manette questa mattina a Messina, e tra i nomi destinati al carcere c’è anche quello di un trapper. Niko Pandetta, 35 anni, si trovava in affidamento in prova presso una comunità di recupero di Sondrio quando i carabinieri sono arrivati a notificargli l’ordinanza.

L’operazione, scattata all’alba, è stata condotta dal Comando provinciale dei carabinieri di Messina insieme al Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento, firmato dal gip del tribunale di Messina, riguarda 36 persone, undici delle quali originarie di Catania.

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, reati che vanno dall’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti all’associazione per delinquere finalizzata a far arrivare ai detenuti dispositivi per comunicare dall’interno del carcere. Su entrambe le ipotesi pesa l’aggravante del metodo mafioso.

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Il fascicolo contiene inoltre episodi di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, aggravati dal fatto di essere avvenuti all’interno di un istituto penitenziario. Tra le altre accuse figurano intralcio alla giustizia, corruzione per un patto contrario ai doveri d’ufficio, omissione di atti d’ufficio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Pandetta, all’anagrafe Vincenzo, è un cantante neomelodico conosciuto soprattutto per l’album “Malavita” ed è nipote dello storico boss catanese Salvatore “Turi” Cappello. Non è la prima volta che il suo nome compare in un’inchiesta antimafia: lo scorso giugno il gip di Catania, su richiesta della Dda etnea, aveva già disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per un traffico di droga che, secondo l’accusa, avrebbe favorito due clan. Nell’ottobre 2024 era stato fermato a Milano e sta scontando una condanna a quattro anni e cinque mesi per spaccio ed evasione.