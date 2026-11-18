Capodarso, incidente mortale sulla SS 626: perde la vita il conducente di un’auto

Un uomo alla guida di un’autovettura ha perso la vita nello scontro frontale con un mezzo pesante lungo la strada statale 626 Gela-Caltanissetta, all’altezza di Capodarso. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al conducente dell’auto coinvolta.

L’allarme è scattato immediatamente dopo la collisione tra il camion e la vettura. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, ma per l’automobilista non c’era già più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto confermarne il decesso.

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Accertamenti della Polstrada in corso

Sono ancora da ricostruire le circostanze esatte che hanno portato allo scontro. A occuparsi dei rilievi è stata la Polizia stradale di Caltanissetta, chiamata a stabilire dinamica e responsabilità del sinistro.

La SS 626 torna così, purtroppo, al centro delle cronache nissene: l’arteria che collega Gela a Caltanissetta è stata in passato teatro di numerosi incidenti gravi, spesso con esiti tragici, che ne hanno più volte messo in discussione la sicurezza.