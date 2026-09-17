CronacaMessina

Schianto auto-bici sulla Statale, muore un 16enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Tragedia sulla Statale 185, nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un violento scontro tra la sua bicicletta e un’automobile. L’incidente si è verificato intorno alle 18.

Dinamica dello scontro

Il minorenne stava percorrendo in bicicletta il tratto di strada quando, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si è verificato l’impatto con la vettura, condotta da una donna. Le cause esatte della collisione restano da chiarire e saranno oggetto degli accertamenti in corso.

A causa delle gravissime ferite riportate nell’urto, il giovane ciclista è deceduto sul colpo. Inutile è risultato l’intervento dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

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