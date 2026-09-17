Schianto auto-bici sulla Statale, muore un 16enne

Tragedia sulla Statale 185, nel territorio di Mazzarrà Sant’Andrea, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un violento scontro tra la sua bicicletta e un’automobile. L’incidente si è verificato intorno alle 18.

Dinamica dello scontro

Il minorenne stava percorrendo in bicicletta il tratto di strada quando, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si è verificato l’impatto con la vettura, condotta da una donna. Le cause esatte della collisione restano da chiarire e saranno oggetto degli accertamenti in corso.

A causa delle gravissime ferite riportate nell’urto, il giovane ciclista è deceduto sul colpo. Inutile è risultato l’intervento dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.