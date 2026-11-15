Omicidio nel Palermitano, fermato un 35enne: ha confessato

Si è chiusa con una confessione l’inchiesta sull’omicidio dell’imprenditore agricolo Gaetano Alessandro Barreca, ucciso a colpi d’arma da fuoco l’1 novembre nella sua azienda di contrada Rolica, a Gangi. I carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale hanno dato esecuzione a un fermo emesso dalla Procura di Termini Imerese nei confronti di Mauro Ferrarello, 35 anni, dipendente della vittima. Durante l’interrogatorio l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, confessando il delitto.

Barreca era stato raggiunto da diversi colpi esplosi a distanza ravvicinata. Le indagini, coordinate dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo insieme ai pm Gianluca Pergola e Manfredi Lanza, sono partite nelle ore immediatamente successive al delitto, ricostruendo gli ultimi spostamenti della vittima e i suoi rapporti personali e lavorativi. Un lavoro investigativo che ha richiesto il supporto specialistico del R.I.S. di Messina e, per le ricerche sul territorio, lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

Il ritrovamento delle armi e le prime contraddizioni

La svolta nelle indagini è arrivata con il ritrovamento, non lontano dal luogo del delitto, di un fucile e di una pistola insieme ad altri oggetti considerati rilevanti per l’inchiesta. Su quei reperti sono stati avviati accertamenti tecnici e balistici, anche in questo caso con il contributo del Ris. Parallelamente, gli investigatori hanno incrociato testimonianze, immagini delle telecamere di videosorveglianza e tabulati telefonici, costruendo un quadro sempre più solido.

Proprio in questa fase sono emerse le prime incongruenze nel racconto di uno degli uomini sentiti, in particolare sulla ricostruzione dei suoi movimenti nel giorno dell’omicidio. Quando l’attenzione degli inquirenti si è concentrata su di lui, il sospettato si è reso irreperibile, dando il via a una vera e propria battuta di caccia all’uomo tra le campagne del Palermitano e dell’Ennese.

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La fuga e la cattura a Calascibetta

Ferrarello è stato infine rintracciato dai militari dell’Arma in un’abitazione abbandonata nelle campagne di Calascibetta, in provincia di Enna. Messo di fronte ai numerosi elementi raccolti a suo carico, il 35enne ha ceduto durante l’interrogatorio condotto dai magistrati della Procura di Termini Imerese, ammettendo la propria responsabilità nell’omicidio.

Secondo quanto ricostruito, il movente andrebbe cercato in un risentimento maturato nell’ambito del rapporto di lavoro con l’imprenditore, legato anche a questioni di natura economica. Si tratta tuttavia di dichiarazioni ancora al vaglio degli inquirenti, che proseguono le verifiche e i riscontri nell’ambito delle attività investigative in corso.

“Ho perso un amico”, le parole di Ferrarello pochi giorni dopo il delitto

A gettare oggi una luce inquietante sono le dichiarazioni che lo stesso Ferrarello aveva rilasciato ai microfoni pochi giorni dopo l’omicidio, quando ancora non era indagato. “Purtroppo ho perso, a parte il datore di lavoro, anche un amico, perché c’era il rapporto bellissimo quindi”, aveva detto l’uomo, raccontando di non aver visto né sentito Barreca il giorno del delitto.

Nella stessa intervista aveva spiegato che l’imprenditore non si recava ogni giorno in quella zona di campagna, ma solo quando gli impegni glielo consentivano. “La sera e la notte, insieme ai carabinieri abbiamo iniziato le ricerche – aveva aggiunto Ferrarello – Ho visto la Jeep accesa e lui a terra vicino all’auto. Neanche ci credo che non c’è più, nonostante l’abbia visto senza vita, sembra che da un attimo all’altro, dovrebbe spuntare”. Parole che, alla luce della confessione, assumono oggi un significato completamente diverso.