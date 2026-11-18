Licata, lastra di ferro gli tranca un dito sul lavoro: operaio trasferito a Palermo

Incidente sul lavoro in un’azienda di Licata, dove un operaio di quarant’anni è rimasto ferito nel corso delle normali attività lavorative: una lastra di ferro gli ha reciso parte di un dito.

I soccorsi sono scattati senza indugio. Il frammento amputato è stato recuperato dai presenti e messo in un contenitore refrigerato, nel tentativo di preservarlo in vista di un possibile intervento di ricostruzione.

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Trasferito d’urgenza a Palermo

Il quarantenne è stato soccorso in un primo momento al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Vista la complessità del trauma, però, i medici hanno deciso il trasferimento verso un centro specializzato del capoluogo siciliano.

A Palermo un’équipe chirurgica proverà ora a riattaccare la parte amputata, con l’obiettivo di restituire al lavoratore la piena funzionalità del dito e della mano.