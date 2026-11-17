Un chilo di pane di grano tenero costa oggi in media 4,15 euro nelle dieci città italiane monitorate da Altroconsumo, con un rincaro complessivo di circa il 32% rispetto al 2017, quando il prezzo medio si fermava a 3,15 euro. Tra una città e l’altra, però, le differenze restano enormi.

L’indagine dell’associazione dei consumatori, condotta a ottobre 2026 su 933 prezzi rilevati in 161 punti vendita tra supermercati e panetterie tradizionali, restituisce l’immagine di un mercato a due velocità. Nel confronto omogeneo tra le nove città già monitorate in passato, il prezzo medio scende da 4,18 a 4,05 euro al chilo, con un calo del 3,2% rispetto al 2023. Ma, come sottolinea Altroconsumo, «in più della metà dei casi i costi sono aumentati rispetto a tre anni fa».

Padova e Bologna le più care, Firenze e Napoli le più convenienti

A guidare la classifica dei prezzi più alti è Padova, dove il pane di grano tenero costa in media 5,16 euro al chilo, tallonata da Bologna con 5,12 euro. Superano la soglia dei 4,50 euro anche Genova e Milano, quest’ultima prima in classifica nella rilevazione del 2023. Roma e Torino si mantengono invece sotto i 3,60 euro.

All’estremo opposto della graduatoria si collocano Firenze, dove il chilo di pane costa 3,11 euro, e Napoli, ferma a 3,23 euro. Il divario tra gli estremi è notevole: «Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni chilo, pari al 66% in più», rileva l’associazione.

Palermo tra le città dove il pane costa di più

Nel confronto triennale, che esclude Bologna in quanto rilevata per la prima volta quest’anno, il quadro è altrettanto variegato. In cinque città su nove il prezzo del pane risulta superiore rispetto a tre anni fa, con Palermo in testa ai rincari con un +10,5%, seguita da Bari (+7,7%) e Napoli (+5,8%). Di segno opposto l’andamento a Firenze, dove i prezzi sono calati del 24,3%, a Roma (-16%) e a Milano (-12,2%).

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

Se lo sguardo si allarga fino al 2017, l’aumento riguarda tutte le città prese in esame, anche se con intensità molto diverse: si va dal +12% di Torino e dal +15% di Milano fino ai rincari più marcati di Bari (+67%), Napoli (+58%) e Palermo (+49%).

Supermercati più convenienti, pesa anche il tipo di pane

Secondo Altroconsumo, la frenata nella corsa dei prezzi registrata nell’ultimo anno può essere legata in parte al calo, almeno in alcuni mesi, dei costi del frumento e dell’energia, ma anche alle strategie commerciali dei singoli esercizi: «È possibile che alcuni panifici e supermercati abbiano iniziato a vendere pani più economici rispetto al passato», osserva l’associazione.

Resta comunque netto il divario tra i canali di vendita: al supermercato il pane costa in media 3,61 euro al chilo, contro i 4,70 euro delle panetterie tradizionali. «In pratica, in panetteria si spende il 28% in più rispetto al supermercato», con punte che a Torino arrivano al +74%, mentre l’unica eccezione è rappresentata da Bari, dove i forni risultano più convenienti della grande distribuzione.

Pesa infine anche la tipologia di prodotto scelta: il pane integrale si conferma il più costoso, con una media di 5,13 euro al chilo, circa un quarto in più rispetto al pane di grano tenero tradizionale, seguito dai formati di piccole dimensioni come i panini.