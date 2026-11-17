Dalla tarda serata di martedì 17 novembre il vento tornerà protagonista sulla Sicilia, con raffiche di burrasca capaci di scuotere le coste e mettere a rischio chi si trova vicino al mare. La Protezione civile ha diramato un avviso che coinvolge l’Isola insieme ad altre otto regioni italiane.

Il peggioramento riguarda in particolare i tratti costieri più esposti, dove non si escludono mareggiate nelle prossime ore. Le autorità invitano alla prudenza chi deve spostarsi o svolgere attività in prossimità del mare.

Nove regioni coinvolte, raffiche di burrasca forte

L’allerta della Protezione civile non riguarda soltanto la Sicilia: nella stessa fascia di avviso rientrano anche Valle d’Aosta, Piemonte, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Sui rilievi appenninici il vento potrà toccare l’intensità di burrasca forte, mentre sulle coste più esposte resta concreto il rischio di mareggiate.

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Per la giornata di mercoledì 18 novembre la Protezione civile ha previsto anche un’allerta gialla su alcune aree di Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, segno che il fenomeno non si esaurirà nell’arco di poche ore.

Cosa monitorare lungo le coste siciliane

Per chi abita o si trova nelle zone costiere dell’Isola, il fattore da tenere d’occhio nelle prossime ore sarà l’intensità del vento e l’eventuale formazione di mareggiate. Le raccomandazioni della Protezione civile riguardano soprattutto gli oggetti lasciati sui balconi e le strutture temporanee, che le raffiche più sostenute potrebbero danneggiare o far cadere.

Prudenza è richiesta anche a chi si muove nelle aree maggiormente esposte al vento, dove gli spostamenti potrebbero risultare più complicati del solito. La situazione sarà da seguire con attenzione nelle prossime ore, in attesa di capire se il maltempo porterà ulteriori aggiornamenti dell’allerta.