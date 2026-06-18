Si ribalta col camion e tenta di saltare fuori: uomo muore schiacciato tra le lamiere

Non ha avuto scampo. Un uomo originario di Ribera ha perso la vita questa mattina in contrada Serralunga, nella zona bassa del comune agrigentino, dopo che il piccolo camion che stava guidando si è ribaltato su una fiancata. Nel tentativo disperato di uscire dal mezzo in caduta, la vittima è rimasta fatalmente incastrata tra lo sportello e la carrozzeria del veicolo.

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L’incidente è avvenuto nei pressi del fiume Magazzolo, corso d’acqua che attraversa la piana di Ribera prima di sfociare nel Canale di Sicilia: un’area agricola e periferica, dove la viabilità rurale si snoda tra fondi e appezzamenti coltivati, spesso percorsa da mezzi da lavoro come quello coinvolto nel sinistro.

Il dramma in pochi secondi

Le cause del ribaltamento sono ancora al vaglio degli investigatori. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe tentato di abbandonare l’abitacolo nel momento in cui il mezzo stava perdendo il controllo, ma la manovra si è rivelata fatale: il corpo è rimasto bloccato tra il telaio e la portiera, senza possibilità di intervento.

La morte è sopraggiunta sul posto, prima ancora che i soccorsi potessero raggiungere la contrada.

Soccorsi mobilitati, testimoni sentiti dai Carabinieri

L’allarme ha fatto convergere in contrada Serralunga un dispiegamento completo di forze: i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale di Ribera. Una volta accertato il decesso, i pompieri si sono concentrati sulle operazioni di estricazione della salma dalle lamiere del piccolo camion.

I militari dell’Arma hanno nel frattempo raccolto le testimonianze di chi si trovava nelle vicinanze al momento del sinistro. I racconti acquisiti saranno fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire se vi siano responsabilità di terzi o se si sia trattato di un tragico malore o di una perdita di controllo del mezzo