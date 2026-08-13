Cronaca

Tragedia sulla Provinciale a Tusa, scontro tra due auto: morto un ragazzo di 21 anni

di Redazione Web
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Un giovane di 21 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in seguito a un violento scontro tra due auto lungo la Strada Provinciale 177, nel tratto compreso tra Tusa e Castel di Tusa.

L’impatto tra una Bmw e una Mercedes si è verificato intorno alle 18 e non ha lasciato scampo al ragazzo, deceduto sul colpo. Nell’incidente è rimasta ferita anche una donna, le cui condizioni sono apparse da subito critiche: è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Palermo, dove i medici la stanno curando per diversi traumi riportati nello scontro.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nei soccorsi e nelle prime verifiche sulla dinamica del sinistro. Per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, la Provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico, con conseguenti disagi alla circolazione nella zona.

Sulle cause dello scontro sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

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