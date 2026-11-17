L’Istat ha confermato i dati definitivi sull’inflazione di ottobre, certificando un’impennata dei prezzi che pesa in particolar modo sulle famiglie siciliane già alle prese con il caro energia. L’indice dei prezzi al consumo è salito al 5,5% su base annua, un balzo rispetto al 4,2% registrato appena un mese prima, superando anche la stima preliminare che si fermava al 5,4%. Su base mensile l’aumento è dell’1%.

A trainare la corsa dei prezzi è ancora una volta l’energia, il cui andamento l’istituto di statistica collega direttamente alle tensioni geopolitiche internazionali. I beni energetici nel complesso passano da un incremento annuo del 22,6% al 31,9%. Il dato più allarmante riguarda gli energetici regolamentati, che schizzano dal 25,8% al 61,6% rispetto allo scorso anno, con un balzo mensile del 20,3%. Anche il comparto non regolamentato accelera, dal 22,5% al 29,8%.

Spesa e trasporti, aumenti diffusi

Le ricadute si sentono anche sul carrello della spesa quotidiana: alimentari, prodotti per la casa e per la persona salgono dall’1,5% al 2,3%, mentre i beni ad alta frequenza d’acquisto toccano il 5,8%, in crescita rispetto al 5,2% di settembre. Aumentano pure gli alimentari non lavorati, dal 5,5% al 7,5%, e i servizi di trasporto, dall’1,6% al 3,2%. Nel confronto tra categorie, i beni continuano a correre più dei servizi: rispettivamente +7,6% e +3% su base annua.

Guardando all’inflazione di fondo, quella che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari freschi, l’incremento è dall’1,6% al 2%. Gli indici armonizzati confermano il quadro: l’Ipca europeo segna +5,6%, il Foi per le famiglie di operai e impiegati +5,4%. L’Istat stima già per il 2026 un’inflazione acquisita del 3,4%. L’unico comparto in controtendenza su base mensile sono i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, scesi dello 0,9%.

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Il conto in euro per le famiglie

Le associazioni dei consumatori hanno tradotto i numeri Istat in spesa reale per le famiglie. Secondo il Codacons, una famiglia tipo pagherà quest’anno 1.836 euro in più rispetto al 2025 a parità di consumi, cifra che sale a 2.388 euro per i nuclei con due figli. L’associazione parla apertamente di una “stangata di Natale” in arrivo. Sul fronte energetico, il Codacons segnala che il gas sul mercato tutelato costa il 61,1% in più rispetto a ottobre dello scorso anno, il 35,7% in più sul mercato libero, mentre il gasolio da riscaldamento sale del 45,6%. Pesano anche gli spostamenti, con le tariffe dei trasporti in aumento del 9,4% e i voli europei addirittura del 19,5%. «Ci chiediamo cosa aspetti ancora il governo ad intervenire», si legge nella nota del Codacons.

Sulla stessa linea Assoutenti, che lega l’impennata dei prezzi al conflitto in Medio Oriente. Il presidente Gabriele Melluso indica nell’energia il fronte più critico, con l’elettricità che sul mercato tutelato cresce del 60,2% e su quello libero del 33,6%. L’associazione chiede un intervento del governo attraverso il taglio dell’Iva e degli oneri di sistema in bolletta, oltre alla proroga del Servizio a tutele graduali per tutto il 2027.

Rincari anche sulla tavola, colpiti pomodoro e carciofi

Adusbef concentra l’attenzione sui prezzi alimentari, che crescono del 2,7% su base annua: una quota che, secondo l’associazione, si traduce in 4,8 miliardi di euro di spesa aggiuntiva per le famiglie italiane. A pesare di più sono alcuni prodotti simbolo dell’agricoltura siciliana: il pomodoro costa il 52,6% in più rispetto a un anno fa, seguito dalle fragole (+41,3%) e dai carciofi (+31,4%). In crescita anche asparagi (+19,5%), peperoni (+19,1%), cavolfiori e broccoli (+14,8%), insalata (+13,7%), piselli (+13,6%) e melanzane (+12,7%). Aumenti più contenuti, ma comunque significativi, per arance (+9,5%), fagiolini e patate (+7,8%) e uova (+7,4%).

Il presidente di Adusbef, Antonio Tanza, riconduce questi rincari al caro carburanti e ai costi energetici che gravano sulla produzione agricola. «Le famiglie sono sempre più costrette a tagliare i consumi anche in tavola per far quadrare i conti a fine mese», ha dichiarato Tanza, sottolineando come il rialzo dei prezzi stia già cambiando le abitudini alimentari degli italiani.