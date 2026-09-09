Incidente sulla A18, scontro tra due camion: un morto

Un morto e traffico paralizzato: è il bilancio di un grave incidente avvenuto sull’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre. Lo scontro ha coinvolto due mezzi pesanti e non ha lasciato scampo a una delle persone coinvolte.

Sul luogo dello schianto sono giunti tempestivamente i soccorritori insieme alle forze dell’ordine, impegnate sia nelle operazioni di assistenza sia negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello scontro tra i due camion.

Uscita obbligatoria e code chilometriche

Per consentire le manovre di soccorso e mettere in sicurezza il tratto autostradale, è scattata l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fiumefreddo, in direzione Catania. Il provvedimento ha inevitabilmente rallentato la circolazione, generando lunghe code tra gli automobilisti in transito nella zona.

La notizia, diffusa anche attraverso la pagina Facebook “A18 e A20 le Autostrade siciliane della vergogna”, ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza delle arterie autostradali siciliane, teatro negli ultimi anni di numerosi episodi analoghi.