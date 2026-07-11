Inferno sulla Statale, scontro tra auto e furgone: muore un ingegnere e un ferito grave

Un nuovo, drammatico incidente si è verificato lungo la strada statale 410, nel tratto che collega Naro a Canicattì, dove ha perso la vita l’ingegnere Giuseppe Lumera, 81 anni, nato a Noto e residente ad Agrigento. L’uomo, molto conosciuto e apprezzato nel territorio agrigentino, è deceduto in seguito alla violenta collisione tra la sua Fiat Tipo e un furgone Renault Kangoo.

L’urto tra i due veicoli è stato di una violenza tale da lasciare, secondo i primi rilievi, i mezzi completamente distrutti. Per il pensionato, che si trovava al volante dell’utilitaria, non c’è stato alcuno scampo: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dello scontro si sono precipitati i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, chiamati a gestire una scena di grande dolore.

L’altro protagonista dell’incidente, un giovane di 25 anni originario di Canicattì alla guida del Renault Kangoo, è stato soccorso e trasferito con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Le sue condizioni restano al momento sotto stretta osservazione, con i sanitari che non sciolgono ancora la prognosi.

Sono stati i carabinieri a occuparsi dei rilievi tecnici per stabilire con precisione la dinamica dello schianto. Al momento resta ancora un mistero cosa abbia scatenato l’impatto fatale tra i due veicoli lungo l’arteria, un tratto già noto per la sua pericolosità.