È morto l’operaio travolto questa mattina da un’auto all’interno del cantiere aperto sulla A18 Messina-Catania, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos. Il lavoratore si trovava in un tratto di carreggiata delimitato quando, poco dopo le 9, un veicolo guidato da una donna è piombato improvvisamente nell’area protetta: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le prime ricostruzioni ipotizzano che l’ingresso dell’auto nella zona di cantiere possa essere stato causato dalla manovra improvvisa di un terzo automobilista. Subito dopo l’impatto, la conducente si è fermata per prestare soccorso, ma ha poi accusato un malore ed è stata assistita a sua volta dai sanitari.

**Indagini in corso, traffico in tilt in direzione Catania**

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Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità degli automobilisti coinvolti.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità autostradale in direzione Catania. Per agevolare il deflusso del traffico, la presidente del Consorzio Autostrade Siciliane ha diramato una nota con le indicazioni per i viaggiatori: chi è diretto a Catania deve uscire allo svincolo di Giardini Naxos, proseguire sulla strada statale 114 e rientrare in autostrada allo svincolo di Fiumefreddo.