Paura lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, dove si è verificato un gravissimo incidente che, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto un operaio impegnato in lavori sulla carreggiata. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio e verrà chiarita nelle prossime ore.

A causa dell’impatto, la circolazione è stata interrotta lungo il tratto autostradale, che è stato chiuso al traffico in attesa degli accertamenti. La chiusura sta creando disagi a chi percorre la A18 in direzione Catania.

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Per limitare i disagi, chi viaggia verso Catania viene invitato a uscire allo svincolo di Giardini Naxos, proseguire sulla strada statale 114 e rientrare in autostrada all’altezza di Fiumefreddo.

Agli automobilisti si raccomanda la massima prudenza, il rispetto della segnaletica e delle indicazioni fornite dal personale presente sul posto. Non si escludono rallentamenti anche lungo i percorsi alternativi, già interessati dal traffico deviato.