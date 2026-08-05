Tragedia sulla SP98, sfonda il cantiere e si schianta contro un mezzo: morto sul colpo un 25enne

Un ragazzo di 25 anni, di origine marocchina, ha perso la vita nella notte in un violento incidente stradale sulla SP 98 ex Turistica, in direzione Piazza Armerina.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30. Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto guidata dal giovane avrebbe sfondato la recinzione di un cantiere stradale, per poi terminare la corsa contro un mezzo operativo fermo all’interno dell’area di lavoro.

L’urto è stato di violenza tale da non lasciare scampo al conducente, deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che non ha potuto fare altro che confermarne il decesso.

Per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, incaricati di eseguire i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

La circolazione sulla SP 98 è rimasta condizionata per il tempo necessario alle operazioni. Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti degli investigatori.