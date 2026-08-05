Cronaca

Tragedia sulla SP98, sfonda il cantiere e si schianta contro un mezzo: morto sul colpo un 25enne

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un ragazzo di 25 anni, di origine marocchina, ha perso la vita nella notte in un violento incidente stradale sulla SP 98 ex Turistica, in direzione Piazza Armerina.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30. Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’auto guidata dal giovane avrebbe sfondato la recinzione di un cantiere stradale, per poi terminare la corsa contro un mezzo operativo fermo all’interno dell’area di lavoro.

L’urto è stato di violenza tale da non lasciare scampo al conducente, deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che non ha potuto fare altro che confermarne il decesso.

Per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, incaricati di eseguire i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

La circolazione sulla SP 98 è rimasta condizionata per il tempo necessario alle operazioni. Sulle cause dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti degli investigatori.

Consigliati per te

  1. Dramma sulla statale, 25enne si schianta contro un muro e muore
  2. L’auto sfonda il guardrail e precipita nella scarpata: giovane in ospedale
  3. Hantavirus, un 25enne calabrese sul volo Klm mostra i sintomi: trasferito allo Spallanzani
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Spingono i carabinieri o litigano in casa: due arresti e pioggia di denunce nel Palermitano
Cronaca
Trabia si ferma per Leonardo: oggi l’ultimo saluto al motociclista morto nello scontro di Termini Imerese
Cronaca Palermo
Covid
Paura a Carini, bambino di 8 anni precipita da 8 metri: come sta ora
Cronaca
Il 118 assume 103 soccorritori, poi altri 237 posti in Sicilia
Lavoro
Messina, la cantautrice Mille apre lo Scirocco Fest: il 23 agosto al Giardino Corallo
Comunicati stampa