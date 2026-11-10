Dramma sulla Palermo-Mazara, esce dall’auto in autostrada, travolto e ucciso

Un uomo ha perso la vita questa sera sull’autostrada A29, nel tratto compreso tra gli svincoli di Partinico e Balestrate, in direzione Mazara del Vallo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe scesa dalla propria vettura, ferma sul ciglio della carreggiata, venendo poi investita da un altro veicolo in transito. Le cause che hanno portato l’automobilista ad abbandonare l’auto sono ancora da chiarire.

Il tragico episodio si è consumato all’altezza del chilometro 38, in direzione Mazara. A circa duecento metri dal punto in cui è stato poi ritrovato il corpo, gli operatori hanno individuato un’auto ferma in corsia di emergenza, verosimilmente quella da cui l’uomo era sceso poco prima dell’impatto.

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La corsia di marcia interessata dall’incidente è stata chiusa al traffico, provocando rallentamenti nella circolazione lungo l’arteria autostradale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità, e la polizia stradale, incaricata degli accertamenti di rito. L’obiettivo degli operatori è ripristinare al più presto le normali condizioni di circolazione sulla tratta.

Resta da chiarire cosa abbia spinto l’uomo a fermarsi e scendere dal veicolo prima di essere investito: un aspetto su cui gli inquirenti stanno concentrando le indagini.