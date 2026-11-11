Pioggia di soldi dalla Regione, ok all’ingresso di 1000 giovani operai forestali

Quasi 77 milioni di euro per rafforzare il comparto forestale, valorizzare il lavoro degli operai, favorire il ricambio generazionale e potenziare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi. Altri tre milioni per il Fondo rotativo antincendio e per gli interventi nei parchi. Sfiorano gli 80 milioni di euro le risorse per la forestazione e la tutela del patrimonio naturale della Sicilia previste dal disegno di legge di Stabilità 2027-2029 approvato dal governo regionale.

«Avevamo assunto impegni precisi nei confronti dei lavoratori forestali – dice l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino – e con questa manovra diamo concretezza a un percorso che abbiamo avviato e che intendiamo portare avanti. Il governo Schifani investe su un comparto strategico per la Sicilia, riconoscendo il valore del lavoro svolto quotidianamente da migliaia di persone e la necessità di rafforzarne il ruolo. L’incremento delle giornate lavorative, gli adeguamenti contrattuali e il finanziamento del contratto integrativo regionale rappresentano risposte attese. A queste si aggiunge l’ingresso di mille giovani operai forestali attraverso il turn over, un passaggio importante per favorire il ricambio generazionale e dare nuove prospettive al comparto. Vogliamo costruire un sistema forestale più moderno, organizzato e capace di affrontare le sfide dei prossimi anni».

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Nel dettaglio, 45,3 milioni di euro sono destinati all’incremento delle giornate lavorative degli operai forestali, con 28 giornate in più per ciascuno dei contingenti, in continuità con il percorso avviato lo scorso anno. Altri 21,5 milioni di euro sono previsti per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro forestale: 10,5 milioni per gli adeguamenti al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e 11 milioni per il finanziamento di quello integrativo regionale, anche ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori. Vengono stanziati, inoltre, 10 milioni di euro per favorire, attraverso il turn over, l’ingresso di mille giovani operai forestali e rafforzare il comparto antincendio, accompagnando il ricambio generazionale. Altri 2 milioni sono destinati al Fondo rotativo antincendio e un milione per contributi ai parchi, per interventi di diserbo e prevenzione degli incendi.

«La tutela del patrimonio boschivo – conclude Savarino – non può essere affidata soltanto agli interventi in emergenza. Occorre puntare sulla prevenzione, sulla manutenzione costante e su un sistema antincendio sempre più organizzato. Per questo investiamo sulle persone, sosteniamo i parchi e mettiamo a disposizione risorse e strumenti per contrastare il rischio incendi. La cura del territorio è una responsabilità che richiede programmazione e continuità: significa proteggere il patrimonio naturale, la sicurezza delle comunità e il futuro della Sicilia».