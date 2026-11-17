Un acceso diverbio tra due nuclei familiari si è trasformato in tragedia a Messina, nel quartiere Giostra, dove venerdì scorso è morto Stellario Lo Presti, 54 anni. Sarà l’autopsia disposta dalla Procura, in programma oggi e affidata al medico legale Alessio Asmundo, a stabilire le cause esatte del decesso.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe accasciato improvvisamente a terra proprio durante la fase più concitata del litigio, probabilmente colto da un malore. I soccorsi, intervenuti rapidamente, non sono riusciti a salvargli la vita.

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L’episodio si è consumato in una traversa vicina all’isolato 13 di viale Giostra. Alla base dello scontro ci sarebbero tensioni di natura familiare tra due gruppi, uno radicato nel quartiere Giostra e l’altro residente nella zona del Cep. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, che hanno identificato i presenti e dato avvio ai primi accertamenti.

Il caso è ora seguito anche dalla squadra mobile, impegnata a raccogliere testimonianze utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a chiarire eventuali responsabilità. Determinante, in questa fase, sarà l’esito dell’esame autoptico, che dovrà chiarire se esista un nesso diretto tra la lite e la morte dell’uomo.