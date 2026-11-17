Sarebbero bastate tre mensilità di stipendio non pagate, per una cifra compresa tra i 2.400 e i 3.000 euro, a far precipitare un rapporto di lavoro in un omicidio premeditato. È quanto emerge dalla ricostruzione degli inquirenti sulla morte di Gaetano Alessandro Barreca, il cui corpo è stato trovato senza vita nelle campagne di Gangi nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre. A confessare il delitto è stato Mauro Ferrarello, 35 anni, bracciante agricolo alle dipendenze della vittima, che guadagnava tra gli 800 e i 1.000 euro al mese.

La difesa valuta la perizia psichiatrica

In vista dell’udienza di convalida del fermo, fissata per domani, i legali di Ferrarello starebbero valutando la richiesta di una perizia psichiatrica. L’ipotesi difensiva è che l’uomo, attualmente recluso nel carcere di Termini Imerese, soffra di disturbi psicologici che avrebbero fatto degenerare un contenzioso economico in un gesto estremo. Si tratta di un’ipotesi ancora da verificare, sulla quale potrebbero essere incaricati di esprimersi dei periti specialisti.

Ferrarello risiedeva a Cacchiamo, frazione di Calascibetta, con il padre, affetto da una grave malattia, e con una zia; la madre è deceduta. Una condizione familiare già complicata, a cui si sarebbero sommate le tensioni legate al lavoro. L’uomo era l’unico dipendente stabile dell’azienda agricola di Barreca e, a suo dire, viveva il rapporto con il titolare come oppressivo. «Mi vessava», ha dichiarato ai pubblici ministeri Manfredi Lanza e Gianluca Pergola, che guidano le indagini coordinate dalla Procura di Termini Imerese diretta da Angelo Vittorio Cavallo (gli atti dell’interrogatorio sono coperti da segreto istruttorio). «Litigavamo da tempo per le condizioni di lavoro e per lo stipendio», ha aggiunto l’indagato, spiegando di avere anche preso in considerazione l’idea di lasciare l’impiego, rinunciando al denaro che riteneva ancora gli fosse dovuto.

Nel corso dell’interrogatorio, Ferrarello ha escluso complici: secondo la sua versione avrebbe agito in totale autonomia, senza che nessuno fosse informato in anticipo dei suoi propositi né, in seguito, di quanto commesso. Una ricostruzione che gli investigatori stanno ancora vagliando, anche sulla base delle armi ritrovate nei pressi del luogo dell’agguato.

L’agguato pianificato nella tenuta di contrada Rolica

Secondo quanto ricostruito, l’appuntamento sarebbe stato organizzato con cura nei mesi precedenti. Ferrarello conosceva bene le abitudini di Barreca e sapeva che l’uomo si recava regolarmente nella tenuta di contrada Rolica per occuparsi degli animali. Il pomeriggio del delitto si sarebbe appostato in un capanno per circa due ore, in attesa dell’arrivo della vittima.

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Al suo arrivo, Barreca sarebbe sceso dal pick-up e tra i due sarebbe nata una discussione animata, sfociata poi nell’aggressione: Ferrarello avrebbe fatto fuoco con un fucile rubato, già nella sua disponibilità, esplodendo quattro colpi e ricaricando l’arma dopo i primi due. La vittima, colpita da due fucilate al petto e tra la spalla e la scapola, sarebbe deceduta quasi istantaneamente accanto al proprio fuoristrada, rimasto con il motore acceso.

Le indagini e le contraddizioni che hanno incastrato il presunto killer

I sospetti dei carabinieri si erano concentrati su Ferrarello già diversi giorni prima dell’arresto. A insospettire gli inquirenti era stata soprattutto un’intervista televisiva in cui l’uomo aveva parlato della vittima non solo come datore di lavoro ma anche come amico: «C’era un rapporto bellissimo», aveva dichiarato, sostenendo di non avere né visto né sentito Barreca nel giorno dell’omicidio. Per allontanare ogni sospetto da sé, aveva persino preso parte alle ricerche, raccontando il momento in cui avrebbe scoperto il cadavere vicino all’auto. Un racconto che è apparso presto poco credibile, per via di numerose incongruenze.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze di chi conosceva l’indagato sono state messe a confronto con le sue dichiarazioni, mentre i rilievi tecnici del Ris di Messina hanno contribuito a ricostruire i suoi spostamenti. Il quadro investigativo si è consolidato con il ritrovamento, in un casolare nelle vicinanze, del fucile e di una pistola (anch’essa provento di furto), oltre a guanti in lattice, un binocolo e una maglietta. Nell’abitazione del trentacinquenne è stata inoltre rinvenuta la custodia del binocolo, elemento che lo ha ulteriormente collegato ai reperti sequestrati.

Dopo il delitto, Ferrarello si era reso irreperibile, restando nascosto per tre giorni in un fabbricato rurale in disuso nei pressi di Calascibetta, dove è stato infine rintracciato e fermato dai carabinieri.