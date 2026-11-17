Tre uomini di 50, 42 e 38 anni sono finiti nei guai a Santa Flavia dopo essere stati colti sul fatto mentre raccoglievano olive da un fondo non di loro proprietà. Per loro è scattata una denuncia per furto aggravato in concorso e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L’episodio risale a domenica pomeriggio, in via Indro Montanelli, nei pressi dello svincolo autostradale che collega Santa Flavia a Bagheria. Gli agenti del locale commissariato avevano già notato movimenti sospetti nella zona e deciso di appostarsi per capire cosa stesse accadendo.

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Dalla ricostruzione degli investigatori emerge che il terzetto, dopo essersi accertato di non essere visto, avrebbe steso delle reti sotto gli ulivi per raccogliere il raccolto, arrivando a riempire due sacchi da circa 50 chili l’uno. È stato in quel momento che gli agenti sono intervenuti, fermando i tre e procedendo a una perquisizione approfondita.

Il controllo si è esteso anche a un’auto riconducibile al gruppo, lasciata in un terreno adiacente: all’interno sarebbero stati rinvenuti vari attrezzi agricoli, tra cui falci e pugnali, di cui gli uomini non sarebbero riusciti a motivare il possesso. Il materiale è stato sequestrato, mentre le olive sottratte sono state restituite al proprietario del fondo.