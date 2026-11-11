Allerta vento in Sicilia

Arriva la tempesta “Charles”: forte burrasca in Sicilia

Di Pubblicato

Segui Diretta Sicilia su Google: aggiungici alle fonti preferite

Arriva la tempesta “Charles”: forte burrasca in Sicilia

p>Una profonda area di bassa pressione, battezzata Charles, sta per investire la Sicilia con un deciso rinforzo dei venti. Nel Palermitano le correnti meridionali, tra ostro e libeccio, soffieranno già forti da stanotte, con l’intensità massima attesa nella mattinata di giovedì, quando le raffiche potranno toccare punte vicine ai 100 km/h sul comparto centro-settentrionale.

Rischio rami spezzati e alberi sradicati

Le raffiche più intense potranno spezzare i rami più grossi e abbattere piante già indebolite o malate. Chi si muove in zone alberate è invitato a prestare particolare attenzione, sia a piedi che alla guida.

Cosa mettere in sicurezza prima del peggioramento

  • Oggetti non fissati su balconi, terrazze e giardini
  • Zone con ponteggi, impalcature e strutture leggere, da evitare del tutto

Strade e voli, dove serve più cautela

Il vento potrà creare disagi anche sulla rete stradale, con particolare prudenza richiesta per chi guida mezzi telonati, furgoni, camper, roulotte e moto. Non si escludono inoltre ritardi o disservizi per il traffico aereo.

Cielo coperto, ma temperature in lieve calo

Il tempo resterà prevalentemente nuvoloso o coperto, con la possibilità di qualche fenomeno isolato e di breve durata. Nonostante il richiamo caldo in quota a 850hPa, le temperature al suolo risulteranno comunque più contenute rispetto alla giornata odierna.

Consigliate per te:

    Sicilia, arriva il freddo russo: weekend di maltempo, lunedì la tempesta
    Sicilia, arriva la tempesta: allerta gialla da domani mattina
    Sicilia, continua il maltempo: allerta gialla lunedì con temporali e vento di burrasca
    Torna il maltempo in Sicilia, sabato piogge e vento forte, domenica torna il sole

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

L’autore

Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Tutti gli articoli di Redazione Sito web Facebook

Torna in alto