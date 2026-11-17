Un’evasione, una rivolta e tre detenuti morti nell’arco di appena quindici giorni, due dei quali per impiccagione. È questo il drammatico bilancio di quanto avvenuto nella Casa Circondariale di Trapani, dove la situazione ha ormai toccato livelli di estrema criticità. L’ultimo decesso risale alla serata di ieri e ha riguardato un giovane detenuto di nazionalità nigeriana, che si trovava da solo al piano terra del reparto Mediterraneo.

A denunciare la gravità della situazione è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che torna a sollecitare interventi immediati e risolutivi, a tutela della vita dei detenuti e dell’incolumità del personale di Polizia Penitenziaria.

«Quanto sta accadendo a Trapani è inaccettabile e impone risposte immediate. Non siamo di fronte a episodi scollegati, ma a una successione di eventi gravissimi che evidenzia una situazione gestionale e strutturale che non può più essere affrontata con sopralluoghi, promesse e interventi tampone», afferma Donato Capece, segretario generale del SAPPE. «La visita ispettiva del Provveditore regionale ha consentito di constatare direttamente le condizioni strutturali e igienico-sanitarie del reparto Mediterraneo. Adesso, però, occorrono decisioni. Chiediamo la chiusura immediata del reparto, fino al ripristino di condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità adeguate. La sicurezza penitenziaria non può essere affidata al caso e la tutela della vita non può rimanere soltanto un principio declamato».

Il SAPPE segnala inoltre le pesantissime condizioni operative in cui opera il personale, costretto a fronteggiare una cronica carenza di organico, turni che spesso superano le otto ore e difficoltà organizzative che incidono sul benessere psicofisico degli operatori e sulla sicurezza complessiva dell’istituto. Risulta particolarmente preoccupante, inoltre, l’assenza del medico di turno in alcune fasce orarie, con le conseguenti difficoltà nella gestione delle emergenze sanitarie.

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Sulla vicenda interviene anche Calogero Navarra, segretario nazionale SAPPE per la Sicilia, che evidenzia come «la Polizia Penitenziaria continui a garantire, con professionalità, senso del dovere e straordinario spirito di sacrificio, il funzionamento di un sistema sempre più gravato da criticità strutturali e organizzative. Non è possibile pretendere che siano sempre e soltanto gli uomini e le donne del Corpo a compensare le carenze dell’Amministrazione. Servono organici adeguati, assistenza sanitaria continuativa e condizioni di lavoro rispettose della dignità e della sicurezza del personale».

Gaspare D’Aguanno, segretario provinciale SAPPE di Trapani, esprime il proprio «grande apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria, che anche in una situazione estremamente difficile continuano a operare con professionalità, equilibrio e responsabilità. Ma all’apprezzamento si accompagna una fortissima preoccupazione per la frequenza e la gravità degli eventi critici che si verificano ormai quotidianamente nelle carceri. Evasioni, rivolte, aggressioni, introduzione di droga e telefoni, atti di autolesionismo e suicidi sono fenomeni che richiedono una risposta concreta e strutturata. Non possiamo continuare a chiedere agli operatori di fronteggiare situazioni sempre più complesse senza fornire loro gli strumenti necessari». D’Aguanno chiede, quindi, un deciso cambio di passo da parte dell’Amministrazione: «È indispensabile mettere il personale nelle condizioni di operare efficacemente, attraverso adeguati percorsi formativi, aggiornamento professionale costante e strumenti tecnologici moderni, capaci di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e criminalità all’interno degli istituti penitenziari. La Polizia Penitenziaria deve poter disporre di tutti gli strumenti necessari per affrontare le nuove e sempre più sofisticate modalità con cui si manifesta la delinquenza in carcere. Non si può continuare a rincorrere le emergenze: bisogna prevenirle».

Il SAPPE ribadisce quindi la necessità di un intervento straordinario e non più rinviabile: chiusura immediata del reparto Mediterraneo, ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali, potenziamento degli organici, assistenza sanitaria garantita in tutte le fasce orarie e investimenti concreti in formazione, aggiornamento e tecnologia.

«Il personale di Polizia Penitenziaria non è l’ammortizzatore delle inefficienze del sistema», chiude Capece. «Le donne e gli uomini del Corpo meritano rispetto, tutela e strumenti adeguati a svolgere il proprio delicato compito. Lo Stato deve garantire sicurezza dentro le carceri, non limitarsi a intervenire dopo le tragedie. A Trapani è arrivato il momento delle decisioni: basta parole, servono fatti. Subito!»