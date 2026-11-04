Tragedia in A18, camion perde sponda e centra Panda: morto a 40 anni Alessandro Fiorenza

Un impatto devastante, in pochi istanti. Alessandro Fiorenza, operaio quarantenne originario di Adrano, è morto in un incidente stradale mentre viaggiava a bordo della sua Fiat Panda in direzione Messina. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo i primi rilievi della Polizia Stradale, un mezzo pesante che procedeva poco più avanti avrebbe perso improvvisamente la sponda posteriore lungo la carreggiata. L’utilitaria di Fiorenza si è scontrata contro l’ostacolo con una violenza tale da essere scagliata fuori strada, senza lasciare scampo al conducente.

A bordo della Panda viaggiava anche un giovane di 26 anni, anch’egli residente ad Adrano. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dalle lamiere e trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Cannizzaro di Catania.

Un secondo ferito, per le condizioni particolarmente critiche, è stato elitrasportato d’urgenza verso un ospedale di Messina. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, compreso l’elisoccorso, che hanno lavorato a lungo insieme ai pompieri per mettere in sicurezza l’area e soccorrere i feriti.

L’incidente ha paralizzato per ore il traffico in direzione Messina, con lunghe code dovute alla rimozione dei detriti e dei mezzi coinvolti, oltre ai rilievi tecnici della Polstrada per accertare le responsabilità. Il sindaco facente funzioni di Adrano, Agatino Perni, ha annunciato che nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.