Drammatico incidente sulla A18: un morto e diversi feriti

Un uomo alla guida di una Fiat Panda ha perso la vita questa mattina, intorno alle 6.30, in un violento scontro con un mezzo pesante sulla A18 Messina-Catania, nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, poco dopo lo svincolo di Giarre e in direzione Messina. Gravi anche le condizioni degli altri occupanti dell’utilitaria, trasportati d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte, il mezzo pesante — adibito al trasporto di blocchi di pietra — avrebbe perso una sponda lungo la carreggiata, scatenando il violento scontro con l’auto che sopraggiungeva. Le cause esatte della dinamica restano al vaglio degli investigatori.

A perdere la vita sarebbe stato proprio il conducente della Panda, mentre gli altri passeggeri a bordo avrebbero riportato ferite di grave entità. Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi: i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso per il trasferimento d’urgenza dei feriti più critici all’ospedale Cannizzaro, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Il sinistro ha inevitabilmente paralizzato la circolazione sulla A18 in direzione Messina, con code e rallentamenti nel tratto interessato dalle operazioni di soccorso, dalla messa in sicurezza della carreggiata e dalla rimozione dei mezzi coinvolti. Il bilancio resta provvisorio, in attesa degli aggiornamenti ufficiali.