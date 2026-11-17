Brutta sorpresa per i titolari di un salone di parrucchieri a Palermo, preso di mira da ignoti nella mattinata di lunedì 16 novembre. Intorno alle 8, l’attività “Effetti Parrucchiere”, situata in via Amedeo d’Aosta, è stata oggetto di un tentativo di effrazione.

Per entrare nel locale, i malviventi hanno mandato in frantumi la vetrata dell’esercizio commerciale, causando danni consistenti alla struttura prima di allontanarsi, forse senza riuscire a portare a termine il colpo. L’ammontare preciso del danno è ancora al vaglio dei proprietari, che ne stanno valutando l’entità.

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Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo tecnico per raccogliere elementi utili a risalire ai responsabili. Le indagini proseguono, anche attraverso il controllo degli eventuali impianti di videosorveglianza installati nei pressi del salone, che potrebbero aver ripreso la scena del tentato furto.