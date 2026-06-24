Tragico incidente mortale sulla A18, auto contro bus: morto papà, gravissima la figlia piccola

Un tunnel buio, un bus fermo sulla corsia di marcia e pochi secondi per evitare l’impatto: non ce n’è stato il tempo. Poco dopo le 2.30 della notte appena trascorsa, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, una Fiat Sedici si è schiantata contro un autobus in panne all’interno della galleria di Taormina, al km 37,700 della carreggiata in direzione Catania. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 30 anni, residente nel Catanese, morto sul colpo. Con lui viaggiava la figlia piccola, ferita nello scontro e trasportata d’urgenza al Policlinico di Catania.

Perché il bus si è fermato proprio nel tunnel?

Le prime verifiche condotte sul posto ricostruiscono una dinamica fatta di pochi, drammatici istanti. Il pullman, avvertito un guasto, stava cercando di raggiungere una piazzola di sosta o quantomeno la corsia di emergenza per liberare la carreggiata. Il tentativo, però, si è arrestato a metà: il mezzo è rimasto fermo proprio sulla corsia di marcia, all’interno della galleria, in un punto in cui la visibilità per chi sopraggiunge è ridotta e i tempi di reazione si accorciano drasticamente.

È in quel tratto buio e stretto che, pochi minuti più tardi, la Fiat Sedici lo ha centrato in pieno nella parte posteriore, senza apparentemente riuscire a frenare in tempo.

La corsa al Policlinico per la bambina

Per il conducente non c’è stato nulla da fare: il trentenne è deceduto praticamente sul colpo, nell’urto frontale contro la fiancata del bus. La figlia, rimasta coinvolta nello stesso impatto, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita d’urgenza al Policlinico di Catania. Le condizioni della piccola, inizialmente apparse critiche, non sarebbero legate a un pericolo di vita: resta ricoverata sotto osservazione.

Autostrada bloccata, poi la riapertura

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni e il personale tecnico del Consorzio per le autostrade siciliane, chiamati a gestire i rilievi e a liberare la carreggiata. Per consentire le operazioni, il tratto autostradale in direzione Catania tra Taormina e Giardini Naxos è stato temporaneamente chiuso al traffico, con uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina, prima di essere riaperto a incidente concluso.

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OCCHIELLO:

Incidente mortale A18 Taormina

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Schianto nella notte sull’A18: auto contro bus in panne nel tunnel di Taormina, muore un 30enne.

SLUG:

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ENTITÀ CHIAVE:

1. Autostrada A18 Messina-Catania

2. Galleria di Taormina

3. Giardini Naxos

4. Policlinico di Catania

TITOLO DISCOVER DEFINITIVO:

A18, bus fermo nel tunnel di Taormina: l’auto lo centra, muore un papà