Cronaca

Grave incidente sulla A18, operai travolti mentre soccorrono camion

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un gesto di soccorso finito in tragedia sfiorata: nel pomeriggio di oggi alcuni operai della manutenzione autostradale sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un camion lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza di Itala.

Gli addetti, in forza al Consorzio Autostrade Siciliane, si trovavano sulla carreggiata per assistere il conducente di un altro mezzo pesante rimasto in panne quando un secondo camion è sopraggiunto e li ha centrati in pieno. Il bilancio parla di diversi feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi.

Vigili del fuoco, polizia stradale ed elisoccorso sul posto

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e diversi mezzi di soccorso. Vista la gravità di alcune delle persone coinvolte, è stato allertato anche l’elisoccorso per trasportare rapidamente i feriti più critici in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

Traffico in tilt: uscita obbligatoria a Roccalumera

Per gestire l’emergenza, il Cas ha disposto l’uscita obbligatoria allo svincolo di Roccalumera in direzione Messina, con conseguente rallentamento della circolazione. È stata inoltre richiesta l’attivazione della Protezione Civile per assistere gli automobilisti rimasti bloccati e supportare la gestione della viabilità.

Un episodio che riaccende i riflettori sui rischi quotidiani corsi da chi lavora a pochi metri dal traffico in transito, uno dei fronti più esposti dell’intera rete autostradale siciliana.

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