Mattinata difficile per chi percorre Viale Regione Siciliana in direzione Trapani: all’altezza del ponte di Bonagia un mezzo pesante ha perso il rimorchio nei pressi del distributore AGIP, costringendo le forze dell’ordine a bloccare temporaneamente la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno disposto la chiusura del tratto interessato per consentire il recupero del rimorchio e riportare in sicurezza la strada.

× Ti piacciono le nostre notizie? Segui Diretta Sicilia su Google aggiungici alle fonti preferite e leggerai le nostre notizie per prime nei risultati. Aggiungi come fonte preferita

La conseguenza immediata è un accumulo di code e rallentamenti nella zona, con ripercussioni pesanti sulla viabilità dell’intera area. Agli automobilisti diretti verso Trapani si raccomanda prudenza e, dove possibile, di valutare percorsi alternativi per evitare il tratto bloccato.