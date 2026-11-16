Palermo, crolla balcone in piazza Leoni: auto distrutte, nessun ferito

Momenti di paura in piazza Leoni, a Palermo, dove il solaio di un balcone al secondo piano di un edificio è crollato all’improvviso, trascinando con sé anche una porzione del balcone sottostante, al primo piano.

La massa di calcinacci si è riversata sulla strada, colpendo due vetture regolarmente in sosta proprio sotto la verticale dei balconi: entrambe hanno riportato danni rilevanti.

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Nessuna persona è rimasta coinvolta: l’edificio interessato dal crollo è disabitato, circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi nonostante la mole di materiale caduto in strada.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona, abbattuto in sicurezza i frammenti ancora pericolanti e avviato i rilievi tecnici per valutare la tenuta strutturale della facciata ed escludere ulteriori rischi per chi transita nella via.