Crolla il balcone mentre stende il bucato, grave una donna

Stava semplicemente stendendo il bucato quando il pavimento le è franato sotto i piedi. È quanto accaduto a Canicattì, nell’Agrigentino, a una donna di 32 anni, precipitata al suolo dopo il cedimento improvviso del balcone al primo piano di uno stabile.

L’episodio ha provocato attimi di grande apprensione nella zona. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri insieme al personale sanitario del 118, chiamati a gestire una situazione che si è rivelata da subito delicata.

Vista la gravità del quadro clinico della trentaduenne, la centrale operativa del 118 ha deciso di non rischiare, disponendo il trasporto tramite elisoccorso. La donna è stata quindi condotta d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

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Una volta in pronto soccorso, i sanitari le hanno diagnosticato un politrauma. Le sue condizioni richiederanno ora un intervento chirurgico, al quale la donna dovrà sottoporsi nelle prossime ore.

Resta da accertare cosa abbia effettivamente provocato il cedimento della struttura, un dettaglio che potrebbe aprire interrogativi sulla sicurezza dello stabile in cui si è verificato l’incidente.